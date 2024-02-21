Каневский район, Краснодарский край, 21 февраля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа с изображением герба Украины обнаружили в поле в Каневском районе Краснодарского края. Пострадавших и разрушений нет, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

«По информации ЕДДС Каневского района, в поле, недалеко от станицы Новодеревянковской, обнаружен дрон самолётного типа с гербом Украины на хвостовой части. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Оперштаб уточнил, что угрозы для населения нет, а участок рядом с обнаруженным БПЛА оцепили.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 20 февраля, в поле в Волгоградской области нашли обломки неизвестного объекта. Глава Еланского района региона Дмитрий Литвинов отметил, что он упал в районе села Вязовка. Также чиновник уточнил, что обошлось без пострадавших и повреждений каких-либо объектов.

В этот же день Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили БПЛА украинской армии над территорией Калужской области. Уточняется, российские системы ПВО перехватили дрон над Брянской областью, а уничтожили его в небе над Калужской областью.