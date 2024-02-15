Москва, 15 февраля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Производящая беспилотники Supercam и «Тахион» компания «Ижевские беспилотные системы» в десять раз увеличит выпуск продукции в 2024 году. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Станислав Красильников/ТАСС

«ООО «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» увеличит производство беспилотных летательных аппаратов в 2024 году в десять раз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наращивание объёмов производства стало возможным благодаря введению в эксплуатацию нового производственного цеха площадью 5,8 тыс. кв. м, а также созданию 360 дополнительных рабочих мест.

В концерне сообщили, что на новом производстве установлены станки с числовым программным управлением, кратно выросло количество станков механической обработки.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Он посетил предприятия, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу производственных линий. Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых беспилотных летательных аппаратов. Он также распорядился обеспечить защиту критической инфраструктуры зенитными ракетами «Стрела».