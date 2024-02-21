США подтвердили обстрел йеменскими хуситами своего судна
Вашингтон, 21 февраля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Американское судно под греческим флагом обстреляли йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило 20 февраля Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Уточняется, что хуситы осуществили запуск двух противокорабельных баллистических ракет 19 февраля между 12:30 и 13:50 по времени Саны. Было атаковано американское судно Sea Champion под греческим флагом, направлявшееся в порт Аден в Йемене.
Судно получило незначительный ущерб в результате ракетной атаки и продолжило путь в порт назначения.
Ранее ИА Регнум сообщало, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об ударах, нанесённых в ходе военной операции по израильскому и американским судам.
Как уточнил военный представитель движения Яхья Сариа, военно-воздушные и военно-морские силы Йемена провели операции с применением беспилотников и противокорабельных ракет. Они атаковали ряд американских военных судов в Красном и Аравийском морях, а в Аденском заливе ВМС Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver.
19 февраля об очередном нападении на судно у берегов Йемена сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).