Вашингтон, 21 февраля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Американское судно под греческим флагом обстреляли йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило 20 февраля Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Уточняется, что хуситы осуществили запуск двух противокорабельных баллистических ракет 19 февраля между 12:30 и 13:50 по времени Саны. Было атаковано американское судно Sea Champion под греческим флагом, направлявшееся в порт Аден в Йемене.

Судно получило незначительный ущерб в результате ракетной атаки и продолжило путь в порт назначения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об ударах, нанесённых в ходе военной операции по израильскому и американским судам.

Как уточнил военный представитель движения Яхья Сариа, военно-воздушные и военно-морские силы Йемена провели операции с применением беспилотников и противокорабельных ракет. Они атаковали ряд американских военных судов в Красном и Аравийском морях, а в Аденском заливе ВМС Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver.

19 февраля об очередном нападении на судно у берегов Йемена сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).