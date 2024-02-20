Сана, 21 февраля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Удары по израильскому и американским судам в Красном и Аравийском морях нанесло йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах». Об этом 20 февраля сообщается в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Уточняется, что военно-воздушные и военно-морские силы Йемена провели операции с применением беспилотников и противокорабельных ракет. В Красном и Аравийском морях ВВС Йемена атаковали ряд американских военных судов, а в Аденском заливе ВМС Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver.

Кроме того, Сариа указал, что хуситы нанесли удары беспилотниками по «чувствительным объектам израильского противника» в городе Эйлате, расположенном на побережье Красного моря. В Израиле данную информацию не подтверждали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что об очередном нападении на судно у берегов Йемена 19 февраля сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). Уведомление об инциденте поступило от капитана судна в 21:20 мск.