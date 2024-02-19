Лондон, 19 февраля, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Очередное нападение на судно произошло у берегов Йемена. Об этом 19 февраля сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Уточняется, что UKMTO получил информацию об инциденте, произошедшем в 60 морских милях (около 111 км) к северу от Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе. Уведомление об инциденте поступило от капитана судна в 21:20 мск.

«Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — указано в документе.

UKMTO классифицирует инцидент как нападение. Дополнительная информация пока не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что йеменские хуситы 19 февраля заявили о сбитом американском дроне MQ-9 Reaper. Кроме того, как уточнил военный представитель хуситов Яхья Сариа, ВМС атаковали британское судно Rubymar в Аденском заливе. Оно получило серьезные повреждения.

В ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они нанесли удар по позициям движения хуситов в Йемене. В ответ на это хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Россия категорически осудила агрессию западных стран против Йемена без соответствующих санкций ООН. На заседании Совбеза 31 января постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что действия западных стран в Красном море напоминают о худших временах незаконных натовских бомбардировок Югославии, Афганистана и Сирии.