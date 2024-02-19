Варшава, 19 февраля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Фуры с военной техникой для Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже три дня вынужденно простаивают на границе с Польшей из-за блокады пунктов пропуска польскими фермерами. Об этом 19 февраля пишет издание «Страна. ua» со ссылкой на украинского волонтёра Назара Смыка.

IMAGO/Dominika Zarzycka / SOPA I/Global Look Press

«Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают», — заявил волонтёр, сопроводив публикацию в социальной сети X фото грузовиков.

По словам Смыка, фуры должны были доехать до украинских артиллеристов для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Украинец также добавил в адрес неназванных им виновников происходящего нецензурный эпитет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в польском населённом пункте Дорохуск на границе с Украиной фермеры начали всеобщую акцию протеста. Аграрии заблокировали въезд на пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск». В период с 11 по 13 февраля сообщалось, что участники акций протеста в Польше свозят на границу с Украиной покрышки и сено, также они вскрыли несколько грузовиков, высыпав из них зерно.

Профсоюз «Солидарность» сообщил, что 20 февраля будут заблокированы все погранпереходы на границе с Украиной, а также транспортные развязки и подъездные пути к железнодорожным станциям и морским портам.