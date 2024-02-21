Вильнюс, 21 февраля, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Правоохранительные органы всех трёх прибалтийских стран провели в Латвии и Эстонии операцию по задержанию лиц, которые якобы действовали по заданию российских спецслужб, сообщил на своём сайте департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Количество задержанных не уточняется. В ДГБ отметили, что некоторые из задержанных являются гражданами Эстонии. Кроме того, среди подозреваемых есть лица с двойным гражданством — российским и эстонским.

Задержания проводились с декабря 2023 года. Задержанных в Эстонии подозревают в антигосударственной деятельности, а в Латвии — в деятельности против республики через содействие российским спецслужбам.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября стало известно, что в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии полицейские жёстко задержали мужчину который прикрепил георгиевскую ленточку на зеркало заднего вида в своём автомобиле. В полиции утверждают, что водителя пришлось задержать якобы из-за того, что он попытался оказать сопротивление, когда его заставляли снять георгиевскую ленточку.

16 января гостелерадио ERR Эстонии проинформировало о том, что ещё в начале года в республике задержали гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. Его подозревают в работе на российские спецслужбы.