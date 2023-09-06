Эстония, 6 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Сотрудники полиции города Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии жёстко задержали мужчину за георгиевскую ленточку, прикрепленную на зеркало заднего вида в автомобиле, сообщил портал Delfi, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Кадр из видео

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Журналисты направили запрос в полицию с просьбой прокомментировать видео, снятое очевидцами, как двое полицейских уложили мужчину на асфальт рядом с автомобилем, надели наручники и увели. По данным пресс-службы, инцидент произошёл 4 сентября, водитель якобы оказал сопротивление, когда его заставляли снять георгиевскую ленточку.

«Полицейские провели беседу с владельцем автомобиля и попросили его добровольно убрать символ, иначе полицейские сделают это сами. Мужчина отказался снимать символ и попытался завести машину, чтобы отъехать от полиции», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года в Эстонии приняли закон о запрете «враждебной символики». В качестве наказания за его нарушение ввели штраф в размере €1200, также возможен арест.

Председатель правовой комиссии эстонского парламента Марек Юргенсон заявил, что в законе не указаны конкретные символы, в том числе Z или георгиевская ленточка. Принятые правила оставляют на усмотрение полиции, является ли ношение символики провокацией или нет.