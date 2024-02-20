Москва, 20 февраля, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий заключать сделки по автомобилям и другим транспортным средствам без письменного согласия второго супруга, внесли на рассмотрение в Государственную думу (ГД) депутаты от фракции «Новые люди». Документ опубликовали на сайте законодательного органа 20 февраля.

Полина Волохова ИА REGNUM

«Законопроект направлен на защиту семьи и призван обеспечить баланс интересов супругов при распоряжении совместно нажитыми транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что это касается мотоциклов, снегоходов, снегоболотоходов и мотовездеходов. Авторы законопроекта ссылаются на действующую норму для недвижимого имущества, когда сделку можно оспорить, если нет нотариально заверенного согласия от одного из супругов.

Проект закона предусматривает внесение дополнений в Семейный кодекс РФ. Если его примут, супруг, который не давал согласия на совершение сделки по транспортному средству, будет вправе требовать признать её недействительной.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о праве россиян устанавливать себе запрет на заключение кредитных договоров. Его положения вводятся с 1 марта 2025 года. Для установления или отмены запрета нужно будет обращаться в МФЦ или оформлять статус через «Госуслуги».