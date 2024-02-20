Москва, 20 февраля, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Россия считает, что человечество должно объединять усилия в борьбе с климатическими проблемами. Такое заявление 20 февраля сделал президент Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Известия/Павел Волков

«Мы сторонники того, чтобы объединять усилия всех людей на планете», — заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что Россия сторонница тех, кто заинтересован в анализе происходящих событий, в принятии мер, чтобы помешать процессу ухудшения климата, если этого сделать нельзя, то хотя бы его замедлить.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации». В документе говорится, что ключевой долгосрочной целью климатической политики России является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года. При этом отмечается, что решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств.

В сентябре 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада из-за проблем изменения климата. Он раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими изменениями.