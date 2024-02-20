Мелитополь, 20 февраля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Киевские власти разграбили временно оккупированный украинской армией город Запорожье перед тем, как сбежать из него. Об этом 20 февраля заявил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского — представители оккупационной власти — стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придётся бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что, по его информации, в Запорожье развернулась борьба за сферы влияния между ставленниками Киева за возможность «урвать напоследок» как можно больше перед побегом из города.

По словам Рогова, именно поэтому ранее задержали заместителя председателя подконтрольного киевским властям областного совета вместе с помощником и депутатом при передаче взятки.

«На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Фёдорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Рогов заявил, что план «Б» киевских властей на случай прекращения западной помощи закончится их бегством и банкротством разграбленной ими Украины. Глава движения уточнил, что план «Б», по его мнению, означает «бежать» и подразумевает продолжение Киевом войны со своим народом за его же счёт.

Советник главы киевского режима Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко 17 декабря 2023 года заявил, что Киев рассчитывает на помощь Запада, однако готовится к использованию плана «Б». По его словам, из-за отсутствия западной помощи киевские власти станут обращаться к внутреннему рынку, что позволит им продержаться месяц, хотя в стране при этом будет тяжело.