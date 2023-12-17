В Киеве заявили о подготовке к плану Б
Советник Зеленского Устенко: Киев без помощи Запада перейдёт к плану Б
Киев, 17 декабря, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Власти Украины надеются, что Запад не перестанет присылать помощь, но готовятся к тому, что придётся применять план Б, рассказал 17 декабря на телеканале «Рада» советник главы киевского режима Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Если эта поддержка не придёт до рождественских праздников, до 25 декабря, или в первые недели января, это означает, что нужно переходить к плану Б», — сказал он.
Устенко заявил, что при отсутствии помощи от Запада на Украине будут обращаться к внутреннему рынку. По его словам, это позволит Киеву продержаться январь, хотя стране в целом будет тяжело.
Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе не могут согласовать выделение средств на четырёхлетний пакет помощи Украине на сумму €50 млрд. 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на эту долгосрочную программу. Он заявил, что этот вопрос можно будет рассмотреть в январе 2024 года.
Кроме того, в Конгрессе США с осени не могут договориться о запросе американского президента Джо Байдена на выделение более $60 млрд на поддержку Украины в 2024 году. Нижняя палата законодательного органа отказалась согласовать этот запрос. Конгрессмены ушли на рождественские каникулы до 9 января 2024 года, оставив вопрос нерешённым.