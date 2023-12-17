Киев, 17 декабря, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Власти Украины надеются, что Запад не перестанет присылать помощь, но готовятся к тому, что придётся применять план Б, рассказал 17 декабря на телеканале «Рада» советник главы киевского режима Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Если эта поддержка не придёт до рождественских праздников, до 25 декабря, или в первые недели января, это означает, что нужно переходить к плану Б», — сказал он.

Устенко заявил, что при отсутствии помощи от Запада на Украине будут обращаться к внутреннему рынку. По его словам, это позволит Киеву продержаться январь, хотя стране в целом будет тяжело.

Как сообщало ИА Регнум, в Евросоюзе не могут согласовать выделение средств на четырёхлетний пакет помощи Украине на сумму €50 млрд. 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что наложил вето на эту долгосрочную программу. Он заявил, что этот вопрос можно будет рассмотреть в январе 2024 года.

Кроме того, в Конгрессе США с осени не могут договориться о запросе американского президента Джо Байдена на выделение более $60 млрд на поддержку Украины в 2024 году. Нижняя палата законодательного органа отказалась согласовать этот запрос. Конгрессмены ушли на рождественские каникулы до 9 января 2024 года, оставив вопрос нерешённым.