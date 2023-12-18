Мелитополь, 18 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Украинский план «Б» на случай прекращения западной помощи завершится бегством представителей киевского режима и банкротством Украины. Об этом 18 декабря заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Так называемый украинский план «Б» закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими Украины», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

По его словам, план «Б» означает «бежать» и фактически подразумевает продолжение киевским режимом войны с собственным народом за счёт этого же народа.

Он добавил, что Зеленский и его подельники идут до конца в деле уничтожения людей, живущих на пока ещё подконтрольных им землях, по формуле «до последнего украинца».

Как ранее сообщало ИА Регнум, советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что власти Украины надеются, что Запад не перестанет присылать помощь, но готовятся к тому, что придётся применять план «Б». По его словам, при отсутствии помощи от Запада на Украине будут обращаться к внутреннему рынку, что позволит Киеву продержаться январь.

В Конгрессе США с осени не могут договориться о запросе американского президента Джо Байдена на выделение более $60 млрд на поддержку Украины в 2024 году. Нижняя палата законодательного органа отказалась согласовать этот запрос. Конгрессмены ушли на рождественские каникулы до 9 января 2024 года, оставив вопрос нерешённым.