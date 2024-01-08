Донецк, 8 января, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Освободить Одессу и Николаев вызвано необходимостью исправить ошибки, связанные с принадлежностью данных городов Украине. По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, Одесса и Николаев являются русскими городами, поэтому их нужно освободить.

Dnr-online.ru Денис Пушилин

В беседе с «РИА Новости» Пушилин напомнил, что город Одесса был основан в 1794 году императрицей Екатериной II.

«По её повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — сказал глава ДНР.

Территория Николаевской области была отбита во времена русско-турецких войн у Крымского ханства, указал политик.

«Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаём, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены», — добавил Пушилин.

Также глава республики привёл заявление президента РФ Владимира Путина, который также чётко об этом говорил.

Как сообщало ИА Регнум, с точки зрения бывшего американского разведчика Скотта Риттера, по окончании спецоперации Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России. Закончится всё, предположительно, к сентябрю 2024 года. Сейчас украинская армия терпит полный крах в зоне боевых действий, скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить Вооружённые силы России, заявил эксперт.

Россия займёт территории от Харькова до Одессы для разрешение проблемы вхождения Украины в НАТО, выразил своё мнение норвежский политолог, специалист по международным отношениям Гленн Дисен. С этими территориями Россия получит природные ресурсы, экономические площадки, русскоязычное и дружественное население, сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря, отвечая на вопрос журналистов на «Итогах года», подчеркнул, что весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, назвав его историческими российскими территориями.