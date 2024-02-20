Киев, 20 февраля, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Украинское правительство поручило минобороны Украины разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке в стране, сообщило украинское издание «Судебно-юридическая газета».

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Военное ведомство должно предоставить результаты своей работы до июня 2024 года. Кроме того, в Киеве решили разработать законопроект, в соответствии с которым военнослужащих обяжут сообщать, по какому адресу зарегистрированы члены их семей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года появилась информация о том, что в Киеве стали проверять и ставить на воинский учёт женщин с медицинским, а также фармацевтическим образованием. Кроме того, встать на учёт потребовали от научных сотрудниц и глав подразделений здравоохранения.

5 декабря депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех украинских волонтёров, в том числе и женщин, вступать добровольцами в ряды ВСУ. 17 декабря парламентарий заявила, что в стране готовят поправки в законодательство, согласно которым женщин обяжут вставать на воинский учёт и проходить общевойсковую подготовку. Помимо этого, на Украине решили привлекать женщин к службе во время действия военного положения.

8 января украинский министр обороны Рустам Умеров объявил, что его ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы.