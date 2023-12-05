Киев, 5 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех волонтёров, в том числе и женщин, идти добровольцами на фронт. Соответствующую запись она оставила на своей странице в социальной сети.

ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

По словам депутата, «лучшее волонтёрство» в 2024 году — это прийти служить в ВСУ. Это касается и женщин, уточнила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский с июня 2023 года откладывает подписание закона о расширении призыва в ВСУ из-за опасений негативных социальных последствий. По словам главы киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимира Фесенко, принятие этого закона может привести к эскалации напряжённости, а также может усилить в обществе желание «мира любой ценой».

При этом, как отметили журналисты, задержка в подписании документа беспокоит украинских военных. По их оценкам, закон позволит призвать в ВСУ дополнительно 140 000 потенциальных призывников.

В октябре 2023 года стало известно, что в Киеве женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт. Из-за этого начались массовые увольнения соответствующих специалистов и их миграция из страны. Требование встать на учёт также коснулось научных сотрудниц и глав подразделений здравоохранения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, и это именно то, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят власти ни Вашингтона, ни Киева. По словам зампреда Совбеза РФ, Соединённые Штаты хотят получить безраздельную власть и для этого не жалеют жизней украинцев.