Париж, 5 сентября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Запрос на предоставление возможности основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции отклонил суд французской коммуны Кретей. Об этом 5 сентября сообщило агентство AFP со ссылкой на решение суда.

Алекс Макнотон/РИА Новости Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

В документе указано, что тот факт, что Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш, «не позволяет сделать исключение из правила», так как законодательство Франции требует для подачи прошения о политическом убежище «присутствия заявителя на территории страны или Европейского союза».

Запрос направлен представителями ассоциации Robin des Lois. Они оспаривали сразу несколько статей кодекса Франции о въезде на территорию республики и проживании на ней иностранных граждан, а также о предоставлении права на убежище. Как указали заявители, данные статьи противоречат ряду международных конвенций, а также преамбуле конституции Франции.

После оглашения решения суда представители ассоциации обратились с призывом к министру юстиции Франции Эрику Дюпон-Моретти — бывшему адвокату Ассанжа — «наконец-то заняться этим делом».

Ранее ИА Регнум сообщало, что супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила о постоянном ухудшении состояния здоровья мужа в связи с его нахождением в тюрьме. Супруга Ассанжа уточнила, что у её мужа был небольшой инсульт осенью 2021 года, после чего он постоянно принимает лекарства. Стелла Ассанж подчеркнула, что крайне обеспокоена, что с её супругом что-нибудь может случиться.

В январе 2023 года, по словам супруги Ассанжа, у него начались проблемы с физическим и психологическим состоянием здоровья. Также она подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, за то, что они не стали противиться решению США и не дали им отпор.

Джулиан Ассанж стал широко известен в 2006 году после работы над сайтом WikiLeaks, который предназначен специально для публикации секретных документов. В США Ассанж обвиняется в раскрытии самого крупного в истории страны массива секретных документов, по совокупности обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.