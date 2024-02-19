Гавана, 19 февраля, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Число жертв среди гражданского населения в секторе Газа с момента начала военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) превысило количество погибших за период после госпереворота на Украине в 2014 году, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Ali Hamad/Global Look Press

«За пять месяцев без малого операции в секторе Газа погибло больше гражданских лиц, больше детей, больше женщин, чем за весь период специальной военной операции, да даже за весь период с 2014 года после госпереворота на Украине», — указал Лавров на переговорах с главой внешнеполитического ведомства Кубы Бруно Родригесом Паррильей 19 февраля.

Глава российского ведомства также подчеркнул, что российская сторона заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке и активно помогает сторонам конфликта договориться.

Как передавало ИА Регнум, 29 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения сектора Газа сообщил, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате обстрелов со стороны израильских вооружённых сил погибло более 26,7 тысячи человек, ещё около 70 тысяч получили ранения.