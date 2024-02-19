Вашингтон, 19 февраля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Прапрадед президента США Джо Байдена устроил поножовщину в годы службы в американской армии. За это его обвинили в покушении на убийство и нарушении военной дисциплины. Об этом написала газета Washington Post ссылаясь на архивные документы.

Иван Шилов ИА Регнум

История произошла 160 лет назад во время гражданской войны. Тогда предка нынешнего президента США осудили, но в дело вмешался президент Авраам Линкольн, отметили авторы материала.

«Документы указывают, что Авраам Линкольн помиловал прапрадеда Байдена», — подчеркнули в публикации.

В публикации привели материалы, где сказано, что 21 марта 1864 года в разгар Гражданской войны в США, в военном лагере Беверли-Форд в штате Вирджиния произошла драка между гражданскими служащими армии северян Мозесом Робинеттом (прапрадед Байдена. — Прим. Ред.), и другим гражданским Джоном Александером.

В армии Робинетт числился в резервном составе артиллерии. В обязанности солдата входил уход за лошадьми и мулами, которые обеспечивали подвоз вагонов с боеприпасами, отметили авторы материала.

Конфликт между солдатами возник, как отметило издание, из-за высказывания прапрадеда Байдена в адрес Александера. В результате инцидента тот получил получил ножевые ранения, а Робинетта обвинили в покушении на убийство. За совершённое деяние он должен был отбывать наказание на одном из островов рядом с Флоридой, сообщалось в в публикации.

Помимо покушения на убийство, предка Байдена судили за нарушение военной дисциплины, отметили в материале. На заседании Робинетт объяснял свои действия самообороной. В итоге его осудили по всем предъявленным обвинениям. Суд приговорил его к двум годам заключения и тяжелым работам.

Позднее в поддержку осуждённого выступили трое офицеров. Они отправили петицию президенту США Аврааму Линкольну, где просили смягчить приговор, отметили в публикации.

Документ прошел череду бюрократических инстанций и лёг на стол Линкольну. В итоге президент, помиловал родственника нынешнего главы Белого дома, подытожили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в США призвали действующего президента страны Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности, а после отчитаться о результатах исследования перед американским народом.

Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон, который до этого был врачом предыдущих трёх глав США, пояснил, что проведение базового теста на умственные способности действующего президента Соединённых Штатов позволило бы администрации раз и навсегда положить конец сомнениям, которые часто звучат относительно ясности ума Байдена и состояния его памяти.

Ранее профессор университета Джонса Хопкинса хирург Марти Макари заявил, что Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции и надежды на улучшение ожидать вряд ли стоит. По мнению медика, разница между тем, как работал американский лидер пять лет назад, и тем, как он трудится сейчас, очень заметна, и динамика совсем не положительная. Снижение когнитивных способностей президента США происходит буквально на глазах его сограждан.