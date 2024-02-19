Москва, 19 февраля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Бывший совладелец сетей «Кофе хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского арестовали по делу о мошенничестве, сообщили 19 февраля в Мещанском районном суде Москвы.

Сергей Коньков/ТАСС Кирилл Якубовский

«Обвиняемый Якубовский взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Мещанский суд изменил Якубовскому меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 15 марта 2024 года. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В апреле 2023 года суд в Москве арестовал экс-совладельца «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» по делу о мошенничестве. Тогда суд отправил его в СИЗО до 15 июня 2023 года.

В середине 1990-х годов Якубовский был заместителем председателя правления «Экспобанка», а позднее стал основным совладельцем банка. С 2008 года бизнесмен стал совладельцем холдинга, который контролировал сеть магазинов «Азбука вкуса». Летом 2014 года он продал партнерам долю в «Азбуке вкуса», а также активы в «Кофе Хауз».