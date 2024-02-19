Майами, США, 19 февраля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что проживание в Майами обходится ему гораздо дороже, чем в Москве.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Руслан Нигматуллин

«В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами ещё дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием», — рассказал он в интервью Sports.ru.

По словам экс-футболиста, при отсутствии высшего образования в США чаще всего занимаются физическим трудом, еле-еле сводя концы с концами.

В России Нигматуллин выступал за московские клубы «Локомотив», ЦСКА и «Спартак», а также за грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат») и ростовский СКА. Кроме того, играл за итальянские «Салернитану» и «Верону». Игрок завершил карьеру в 2009 году в израильской команде «Маккаби Ахи».

Как сообщало ИА Регнум, 5 января форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что ему для жизни в Санкт-Петербурге хватит 50 тысяч рублей без оплаты аренды жилья. По словам игрока, для жизни в родном городе Череповце ему хватило бы и 30 тысяч рублей.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев 16 ноября 2023 года рассказал, что первая зарплата вратаря московской команды Игоря Акинфеева составляла менее 10 тысяч рублей. Он уточнил, это было в 2002 году.