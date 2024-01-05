Санкт-Петербург, 5 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев сообщил, что для жизни в Санкт-Петербурге ему достаточно 50 тысяч рублей без оплаты аренды жилья. Об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Кадр из видео Футболист Иван Сергеев

Отвечая на вопрос, на какую сумму ему комфортно было бы жить в Санкт-Петербурге, Сергеев назвал 100 тысяч рублей, сразу же отметив, что, если бы он не тратился на аренду съёмной квартиры, ему бы хватило и вовсе 50 тысяч рублей.

Спортсмен также добавил, что для жизни в родном Череповце ему было бы достаточно всего 30 тысяч рублей.

Сергеев подписал контракт с «Зенитом» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 28-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Сергеев заявил, что может позволить себе употребление алкогольных напитков во время праздников.

Тогда он рассказал, что может позволить себе выпить алкоголь с родителями на праздниках в Череповце. Сергеев обратил внимание, что во время сезона он не употребляет спиртные напитки.

В конце ноября прошло года генеральный директор московского клуба ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что по первому контракту с клубом ЦСКА зарплата голкипера Игоря Акинфеева была менее 10 тысяч рублей. По его словам, Акинфеев приходил к нему ещё подростком и зарплата его составила «в районе 8600 рублей в месяц». Бабаев уточнил, что речь идёт о 2002 годе.

В октябре 2023 года портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Первое место в списке у бразильского футболиста санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Стоимость 26-летнего игрока оценили в €24 млн. Следом шёл его одноклубник хавбек Клаудиньо (€20 млн). Замыкает тройку лидеров ещё один представитель «Зенита» — защитник Дуглос Сантос (€18 млн).