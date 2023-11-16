Москва, 16 ноября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. По первому контракту с клубом ЦСКА зарплата голкипера Игоря Акинфеева была менее 10 тысяч рублей. Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Владимир Астапкович/РИА Новости Игорь Акинфеев

«Акинфеев приходил ко мне подростком, ещё в старом офисе. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц», — сказал Бабаев в интервью «Спорт-Экспресс».

Он уточнил, что это был 2002 год.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за «красно-синих». Контракт голкипера с московским клубом заканчивается после сезона 2023/2024.

Председатель московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не будет возражать, если Акинфеев захочет завершить карьеру. Он подчеркнул, что ЦСКА фактически стал домом для спортсмена. Председатель ФК также пожелал голкиперу здоровья и подчеркнул, что не в расчёте на его дальнейшую игру, а только потому, что он посвятил жизнь клубу.

В апреле российский футболист занял 47-е место в списке лучших голкиперов мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Комментируя эту новость, Акинфеев сказал, что ему по большому счёту всё равно, но, с другой стороны, приятно.

В октябре портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Первое место в списке у бразильского футболиста санкт-петербургского «Зенита» Вендела. Стоимость 26-летнего игрока оценили в €24 млн. Следом идёт его одноклубник хавбек Клаудиньо (€20 млн). Замыкает тройку лидеров ещё один представитель «Зенита» — защитник Дуглос Сантос (€18 млн).