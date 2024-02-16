Донецк, 16 февраля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Действия ВСУ, по предварительным подсчётам, нанесли Донецкой Народной Республике ущерб на сумму более 420 млрд рублей, заявила 16 февраля член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

«По предварительным подсчётам, сумма нанесённого ДНР экономического ущерба в результате боевых действий превышает 420 млрд рублей», — отметила Шишкина в интервью «Донецкому агентству новостей».

Цифра не окончательна, поскольку боевые действия в регионе продолжатся, сказала депутат. Подсчёт ущерба ведётся государственными структурами ДНР совместно с представителями общественных организаций, добавила Шишкина.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ущерб от украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей в 2023 году превысил 7 млрд рублей. В ЦФО в 2023 году зафиксировали 128 терактов с «украинским следом», в большинстве случаев киевский режим использовал беспилотники, сказал секретарь Совбеза. С начала года было предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, добавил он.

В конце декабря 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях за всё время работ восстановлено и построено около 18 тыс. объектов, сообщил в январе 2024 года вице-премьер России Марат Хуснуллин. К работам привлечены восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тысяч строителей и более 4 тыс. единиц техники, рассказал вице-премьер.