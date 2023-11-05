Москва, 5 ноября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Передачу полуострова Крым в состав Украинской ССР, которая была осуществлена в 1954 году, провели кулуарно, она незаконна и является преступлением. Об этом 5 ноября заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Константинова, для передачи полуострова необходимо было принять целую череду нормативных актов, которые не удалось бы согласовать, так как в этом случае каждая республика СССР стала бы предъявлять территориальные претензии к друг другу.

«Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, (первый секретарь ЦК КПСС Никита) Хрущёв сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание. То, что было сделано, — незаконно и является преступлением», — пояснил глава парламента Крыма.

Он уточнил, что в данный момент запрос в Конституционный суд о законности передачи полуострова УССР проходит согласование, он должен быть готов к концу года.

Отмена решения о передаче Крыма в состав УССР восстановит историческую справедливость и позволит дать адекватную юридическую оценку, добавил Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня стало известно, что рабочая группа при Госсовете Крыма готовит два запроса в Конституционный суд. Первый из них — о соответствии Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», а второй — об официальном толковании положений российской Конституции.

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов 23 сентября заявил, что передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР прошла с нарушениями. Он уточнил, что во время издания указа об этом Президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума, проведённого после Евромайдана — госпереворота на Украине зимой 2013–2014 годов. В ходе проведённого на полуострове голосования, на которое пришли более 82% имеющих право голоса граждан, около 96% избирателей высказались за воссоединение Крыма с Россией.