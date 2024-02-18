Москва, 19 февраля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Москвы подан иск «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) против финской верфи Arctech Helsinki Shipyard OY с требованием выплаты в размере более 36 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Msk.arbitr.ru Арбитражный суд Москвы

Суть претензий не раскрывается, известно лишь, что иск подан 16 февраля и рассматривается в первой инстанции.

В 2014 году ОСК стала полным владельцем пакета акций указанной верфи. В этом же году корпорация попала под антироссийские санкции, что привело к проблемам с заказами и финансированием верфи.

ОСК в 2019 году продала верфь круизному оператору, сумма сделки составила 35 млн евро, также корпорация получила акции другого завода.

В 2023 году владельцем верфи стала канадская компания Davie, сумма сделки не называлась.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года глава банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал работу «Объединённой судостроительной корпорации» в рамках гособоронзаказа удовлетворительной, но признал, что в ней есть недостатки.

Для выполнения в полном объёме заказа на гражданские суда судостроительная отрасль потребует значительного усовершенствования, сказал Костин. По его словам, в распоряжении отрасли находились на тот момент две новые верфи в Ленинградской области и на Дальнем Востоке.