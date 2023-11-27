Москва, 27 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Президент банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 27 ноября заявил, что работу «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) в рамках гособоронзаказа можно назвать удовлетворительной, но признал, что в ней есть недостатки.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин

«Есть, конечно, недостатки — и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны. Но мы совместно с Минобороны и при активной помощи и поддержке Министерства промышленности ведём работу», — сказал глава ВТБ.

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Во время встречи с главой государства Костин также заявил, что для выполнения в полном объёме заказа на гражданские суда судостроительная отрасль потребует значительного усовершенствования.

«Не хватает мощностей, не хватает технологий. Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли и даже, на мой взгляд, строительство новых предприятий, новых верфей», — сказал Костин.

При этом он отметил, что сейчас в распоряжении отрасли находятся две новых верфи в Ленинградской области и на Дальнем Востоке. Во время встречи Костин в целом проинформировал Путина о развитии судостроительной отрасли.

Как сообщало ИА Регнум, Костин возглавил совет директоров ОСК 25 августа. Перед этим ОСК перешло под контроль ВТБ. Как тогда уточнил Путин на встрече с Костиным, правительство проработало вопрос и предложило передать государственный пакет акций ОСК. Согласно документу, банку передали 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.