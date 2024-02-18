В Вологде отменили спектакль по произведению Линор Горалик*
В Вологде отменили спектакль по произведению Линор Горалик
Вологда, 18 февраля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В Вологде отменили спектакль «Агата возвращается домой» по произведению Линор Горалик (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в связи с тем, что автор является иностранным агентом, вместо данного спектакля будет представлено другое произведение, сообщила 18 февраля театральная студийная лаборатория «Тесла».
Спектакль по произведению Горалик должен был состояться 24 февраля.
«Спектакль «Агата возвращается домой» (в связи с тем, что настоящий материал произведён иностранным агентом Горалик Линор-Джулией (Горалик Юлией Борисовной)) будет заменен на другой спектакль! (…) 24 февраля, в 15.00 — «Хочу быть», спектакль основан на реальных историях, 12+», — сказано в сообщении лаборатории.
16 февраля врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своём Telegram-канале сделал репост сообщения Telegram-канала Real Cultras о том, что в Вологде должен состояться спектакль по произведению Горалик.
«Вот Линор Горалик — хоть и признана иноагентом, а вполне себе показывается по городам и весям. В Вологде даже не считают нужным указывать статус Горалик, как этого требует законодательство», — отмечалось в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Минюст внёс Горалик, ранее выступавшую с рядом острых антироссийских заявлений, в реестр иностранных агентов. В заявлении Министерства отмечалось, что Горалик выступала против проведения СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений и принимала участие в сборе средств для ВСУ.
Ранее в феврале 2024 года в Госдуме сообщили, что депутаты обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности.