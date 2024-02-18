* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Вологда, 18 февраля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В Вологде отменили спектакль «Агата возвращается домой» по произведению Линор Горалик (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в связи с тем, что автор является иностранным агентом, вместо данного спектакля будет представлено другое произведение, сообщила 18 февраля театральная студийная лаборатория «Тесла».

РИА Новости/Кирилл Каллиников Линор Горалик

Спектакль по произведению Горалик должен был состояться 24 февраля.

«Спектакль «Агата возвращается домой» (в связи с тем, что настоящий материал произведён иностранным агентом Горалик Линор-Джулией (Горалик Юлией Борисовной)) будет заменен на другой спектакль! (…) 24 февраля, в 15.00 — «Хочу быть», спектакль основан на реальных историях, 12+», — сказано в сообщении лаборатории.

16 февраля врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своём Telegram-канале сделал репост сообщения Telegram-канала Real Cultras о том, что в Вологде должен состояться спектакль по произведению Горалик.

«Вот Линор Горалик — хоть и признана иноагентом, а вполне себе показывается по городам и весям. В Вологде даже не считают нужным указывать статус Горалик, как этого требует законодательство», — отмечалось в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Минюст внёс Горалик, ранее выступавшую с рядом острых антироссийских заявлений, в реестр иностранных агентов. В заявлении Министерства отмечалось, что Горалик выступала против проведения СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС РФ, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений и принимала участие в сборе средств для ВСУ.

Ранее в феврале 2024 года в Госдуме сообщили, что депутаты обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности.