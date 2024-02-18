Москва, 18 февраля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Сбой в работе мессенджера Telegram, по предварительным данным, вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса, говорится в сообщении, размещённом на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

Известия/Андрей Эрштрем

«Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Telegram произошёл масштабный сбой. По данным сервиса «Сбой.рф», количество жалоб превысило 11 тысяч. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (37%), Санкт-Петербурга (11%), Краснодарского края (5%), Новосибирской области (4%). О сбое сообщали в других российских городах, а также странах — например, жители Белоруссии и Украины.

В другом сервисе — Downdetector — также есть жалобы от жителей Узбекистана, Азербайджана, Таиланда.

Сбой начался около 14:30 по московскому времени. Подписчики отмечали, что приложение не открывается, не загружаются картинки и видео, в чатах не отправляются сообщения. Официальных комментариев со стороны разработчиков пока не было.