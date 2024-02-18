Иллинойс, США, 18 февраля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Американский производитель кондитерских изделий компания Mondelez сменила руководство своего подразделения в России после критики в странах Запада, пишет со ссылкой на корпоративные документы Reuters.

ТАСС/Ruaridh Stewart via ZUMA Wire

Как отмечается в публикации, исполнительный директор европейского отделения компании Винс Губер заявил, что подразделение Mondelez в России теперь имеет широкую автономию. Новым гендиректором подразделения стал финансовый директор Mondelez Алексей Блинов, который будет в подчинении другого руководителя.

По словам Губера, продукция подразделения будет производиться и продаваться только на территории России.

Mondelez производит бренды Mars, Alpen Gold, Milka, Barny и другие. Компания сотрудничает с российскими производителями и не ушла из страны после объявления западных санкций.

Как передавало ИА Регнум, в конце января стало известно, что шведский королевский двор отказался покупать шоколад Marabou и объявил бойкот производящему ему американскому транснациональному концерну Mondelez, внесённому Украиной в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.

Отмечалось, что в конце 2023 года Совет по поставкам королевского двора отказался продлевать контракт с концерном.

В июне 2023 года с концерном отказались работать в Скандинавии. Бойкот поддержали крупные компании их этой страны.