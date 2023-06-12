Осло, 12 июня, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В Скандинавии отказались от работы с производителем печенья Oreo из-за отказа покинуть российский рынок. Как в понедельник, 12 июня, сообщило Reuters, в корпоративном бойкоте участвуют несколько крупных скандинавских компаний.

Ruaridh Stewart/Global Look Press Печенье Oreo

Среди брендов, принадлежащих американской компании Mondelez International, помимо Oreo также Mars, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny и некоторые другие. А среди бойкотирующих её — авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, судоходная группа Fjord Line. При этом производитель печенья широко представлен в Норвегии и Швеции, но из-за бойкота компании пришлось обратиться к норвежскому правительству, чтобы защитить бизнес.

Кондитерский холдинг Mondelez попал в украинский список нежелательных компаний из-за работы на территории России после введения против неё санкций. Компания владеет тремя заводами: фабрикой «Большевик» и производствами в Покрове и Великом Новгороде. Во многом, как отметили в Reuters, скандинавские компании руководствуются решениями украинской стороны. В свою очередь, в Mondelez заявили, что хотели бы обговорить с ними свою позицию.

«Mondelez International соблюдает все политические решения и санкции и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки операций, чтобы обеспечить полное соблюдение», — процитировало агентство заявление компании.

После введения антироссийских санкций Mondelez приостановила рекламу и инвестиции в России. Производитель пояснил, что сосредоточится на базовых предложениях и продолжит оценивать ситуацию, корректируя её по мере необходимости.