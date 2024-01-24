Королевский двор Швеции объявил бойкот шоколаду Marabou из-за России
Стокгольм, 24 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Шведский королевский двор отказался покупать шоколад Marabou и объявил бойкот производящему ему американскому транснациональном концерну Mondelez, внесённому Украиной в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.
«Королевский двор и указанная компания в настоящее время не поддерживают никаких деловых отношений», — сообщило Sveriges Radio со ссылкой на пресс-службу королевского двора.
В публикации отметили, что в конце 2023 года Совет по поставкам королевского двора отказался продлевать контракт с концерном.
Mondelez производит бренды Mars, Alpen Gold, Milka, Barny и другие. Компания сотрудничает с российскими производителями и не ушла из страны после объявления западных санкций.
В июне 2023 года с концерном отказались работать в Скандинавии. Бойкот поддержали крупные компании их этой страны.
Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» в декабре прошлого года убрала из бортового меню напиток Nesquik. Причиной стало то, что производящая его компания Nestle также попала чёрный список Украины.
В чёрный список попадают компании, продолжившие работать на российском рынке после февраля 2022 года. В называли целью этого списка уход международного бизнеса из России.