Стокгольм, 24 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Шведский королевский двор отказался покупать шоколад Marabou и объявил бойкот производящему ему американскому транснациональном концерну Mondelez, внесённому Украиной в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.

ТАСС/IMAGO/Manfred Segerer

«Королевский двор и указанная компания в настоящее время не поддерживают никаких деловых отношений», — сообщило Sveriges Radio со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

В публикации отметили, что в конце 2023 года Совет по поставкам королевского двора отказался продлевать контракт с концерном.

Mondelez производит бренды Mars, Alpen Gold, Milka, Barny и другие. Компания сотрудничает с российскими производителями и не ушла из страны после объявления западных санкций.

В июне 2023 года с концерном отказались работать в Скандинавии. Бойкот поддержали крупные компании их этой страны.

Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» в декабре прошлого года убрала из бортового меню напиток Nesquik. Причиной стало то, что производящая его компания Nestle также попала чёрный список Украины.

В чёрный список попадают компании, продолжившие работать на российском рынке после февраля 2022 года. В называли целью этого списка уход международного бизнеса из России.