Москва, 18 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, а выпускные вечера — 28–29 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Николай Михальченко ИА REGNUM

«Также мы сегодня обсудили, приняли решение по поводу проведения последних звонков в регионах, провести последние звонки 24–25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера», — рассказал министр журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня 2023 года на самом масштабном в стране выпускном «Алые паруса», который ежегодно проводят в Санкт-Петербурге, побывали 70 тыс. ребят со всей страны. В их числе и 430 приглашённых школьников из Донецкой Народной Республики.

Перед ними выступили The Hatters, Gayazovs Brothers, Юлиана Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, а также группа «Чайф». Кульминацией праздника стал проход по Неве брига «Россия».

«Ни у кого в мире нет такого праздника. Город в эту волшебную ночь дарит вам самый знаменитый мост, самую романтическую набережную, самую красивую площадь. Россия верит в вас. Родине нужны ваш талант, энергия, любовь», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своём обращении к молодёжи.

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