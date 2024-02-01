Москва, 1 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. В Москве завершено строительство более половины новой трассы от станции метро «Коммунарка» до Варшавского шоссе. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил у себя в Telegram-канале.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Новый участок дороги будет проложен от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, уточнил Собянин.

Он отметил, что с открытием дороги улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также снизится транспортная нагрузка на Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД), Калужское шоссе и прилегающие к ним улицы.

«Сейчас идёт обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций. В проектировании путепровод и четыре улицы. Всего здесь построим 28 км дорог, в том числе три путепровода и шесть пешеходных переходов», — рассказал Собянин.

Планируемое открытие участка намечено на 2026 год.

Кроме того, в процессе строительства находится другая часть трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе, добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что на Троицкой линии Московского метро строятся сразу 11 станций. По его словам, в настоящее время станции находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки. Всего на ветке — от платформы МЦК «ЗИЛ» до города Троицк — будет 17 станций, добавил мэр.

Таким образом, подчеркнул Собянин, Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа получат еще одну линию метро, снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

Как передавало ИА Регнум, 20 января заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в настоящее время рассматривается возможность и перспективы реконструкции Московского центрального кольца (МЦК).

По его словам, реконструкция может коснуться как усовершенствования подвижного состава и сокращения интервалов движения поездов, так и строительства дополнительных пассажирских терминалов, обновления железнодорожных станций и платформ. Кроме того, проекты могут затронуть строительство дополнительных подъездных путей, дорог и развязок около станций.

Перед этим, в декабре прошлого года, Собянин рассказал о планах продлить Московские центральные диаметры (МЦД) до Твери, Калуги и Тулы.

Ранее, 9 сентября 2023 года в поздравлении москвичам с Днём города президент России Владимир Путин анонсировал масштабную модернизации Центрального транспортного узла, в ходе которой диаметры московского наземного метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

Президент также рассказал, что ещё одним флагманским проектом будет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе они будут созданы между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом. Путин подчеркнул, что такие проекты выведут российскую транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны и дадут десяткам городов мощный импульс к развитию.