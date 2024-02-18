Москва, 18 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В столичном хостеле на Проспекте Андропова обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве в своём Telegram-канале.

ГСУ СК России по г. Москве

«17 февраля 2024 года в хостеле, расположенном на Проспекте Андропова в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно о задержании мужчины 1986 года рождения, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшего его смерть. С ним проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину.

По данным следствия, подозреваемый, в ходе внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, нанёс множественные удары руками и ногами по телу и голове своего знакомого. От полученных повреждений мужчина 1971 года рождения скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля в Омске 56-летняя женщина, которая проживала со своей 89-летней матерью и семьёй сына, внезапно набросилась на своего 9-летнего внука и ударила молотком по его голове три раза, затем напала на свою престарелую мать с ножом, после чего попыталась покончить с собой. На данный момент пострадавшие и нападавшая госпитализированы. Как подчёркивает прокуратура, семья является благополучной, родители на учёте не состоят.

13 февраля в подмосковном Красногорске 53-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил в свою супругу. Женщина смогла спасти себе жизнь, выхватив у него оружие.