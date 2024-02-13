Красногорск, 13 февраля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске 53-летний мужчина выстрелил в свою супругу. Женщина смогла спасти себе жизнь, выхватив у него оружие, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным следствия, 11 февраля 2024 года в квартире, расположенной в городе Красногорске, между супругами из-за личной неприязни возник конфликт. В ходе ссоры мужчина, находившийся в состоянии опьянения, высказал в адрес женщины угрозу убийством, после чего произвел в неё выстрел из огнестрельного оружия. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку в ходе борьбы потерпевшей удалось отобрать у него оружие», — говорится в сообщении.

Региональный СК добавил, что мужчину задержали. Ему инкриминируют покушение на убийство жены (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ), пояснило ведомство.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения», — уточнила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, в московском метро утром 17 ноября 2023 года пенсионер начал стрельбу после конфликта с продавцом шаурмы. 75-летнего мужчину задержали сотрудники безопасности метрополитена. Им на помощь пришли неравнодушные пассажиры, которые отобрали у пожилого человека оружие. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

В этот же день в центре Москвы несколько вооружённых человек открыли стрельбу возле здания банка и похитили у курьеров около 300 млн рублей.