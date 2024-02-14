Запорожская область, 14 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Группа бойцов ВСУ без единого выстрела сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области, заявил 14 февраля глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Добровольная сдача в плен произошла после того, как командование ВСУ отправило бойцов на позиции, которые к этому времени уже находились под контролем ВС РФ, добавил Рогов.

Как передавало ИА Регнум ранее, 10 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшую неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов ВСУ.

Неделей ранее, 3 февраля, Конашенков сообщал, что на херсонском направлении в течение недели в плен сдались 26 военнослужащих ВСУ.

На херсонском направлении в Запорожской области российские войска за сутки отразили атаку ВСУ в районе села Новопокровка и нанесли удары возле сёл Вербовое и Работино, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 50 человек, отмечал официальный представитель Минобороны 11 февраля.

13 февраля Рогов сообщал, что российские бойцы сбили вертолёт ВСУ возле села Работино, выпустив по нему противотанковую управляемую ракету.