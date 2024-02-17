Киев, 17 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля затянулся сигарой в прямом эфире украинского телеканала 1+1 во время так называемого телемарафона.

Кадр из видео

Кулеба ответил на один из вопросов, заданных ведущими из киевской студии, а потом, думая, что его уже нет в кадре, затянулся сигарой, которую до этого держал за спиной.

«Мы вас слышим», — сказал министру ведущий, когда сигара появилась в кадре.

Спустя несколько секунд Кулебу убрали из эфира.

17 февраля глава МИД Украины вместе с ещё несколькими руководителями киевского режима принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе своего выступления на конференции глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ оставляют Авдеевку, и косвенно обвинил в этом западных политиков, отметив, что одной из основных причин принятия такого решения стали проблемы ВСУ с оружием и боеприпасами на фоне сокращения поставок Запада.

12 февраля Кулеба рассказал, что его покусала собака. Инцидент произошёл, когда глава МИД Украины выгуливал собственных собак. Принадлежащие министру животные также пострадали. Кулеба сообщил, что обратился в больницу.