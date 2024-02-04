Владикавказ, 4 февраля, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Во Владикавказе 46-летняя женщина осквернила могилы участников спецоперации. Её задержали сотрудники полиции Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

*Bitch Cakes* Вандал

По словам задержанной, она в состоянии алкогольного опьянения ночью 2 февраля пришла на Восточное кладбище, где похоронена её мать. В какой-то момент ей захотелось выпить.

Рядом находились могилы участников спецоперации.

«Она стала разбрасывать цветы, венки и переворачивать скамейки, чтобы найти алкоголь», — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Подозреваемой грозит арест на срок до 3 месяцев.

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Как сообщало ИА Регнум, житель Тольятти получил шесть лет колонии общего режима за порчу плакатов с героями спецоперации.

Следствие установило, что в 2022 году злоумышленник неоднократно совершал порчу плакатов с изображением российских военных, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина также вовлёк своего несовершеннолетнего сына.

В Ярославле неизвестные подожгли баннер с буквой «Z» на здании Центра патриотического воспитания. Инцидент произошёл в сентябре 2022 года. Повреждённый баннер сразу заменили.

В начале сентября 2023 года стало известно, что 75-летней жительнице Новокузнецка грозит три года тюрьмы за оставленные на стене маркером провокационные надписи о спецоперации. В отношении пенсионерки возбудили дело о вандализме.