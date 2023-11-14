Самара, 14 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Житель Тольятти получил шесть лет колонии общего режима за порчу плакатов с героями спецоперации, сообщили 14 ноября в Следственном комитете по Самарской области.

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«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему местному жителю», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны), ст. 214 УК РФ (вандализм) и ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Следствие установило, что в 2022 году злоумышленник неоднократно совершал порчу плакатов с изображением российских военных, проявивших героизм в ходе СВО. В вандализм мужчина также вовлёк своего несовершеннолетнего сына.

Как сообщало ИА Регнум, в Ярославле неизвестные подожгли баннер с буквой «Z» на здании Центра патриотического воспитания. Инцидент произошёл в сентябре 2022 года. Повреждённый баннер сразу заменили.

В начале сентября 2023 года стало известно, что 75-летней жительнице Новокузнецка грозит три года тюрьмы за оставленные на стене маркером провокационные надписи о спецоперации. В отношении пенсионерки возбудили дело о вандализме.