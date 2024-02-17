Грозный, 17 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Старшего сына главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодёжи и вручили орден Кадырова. Об этом сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов

«Поздравляю… министра Чеченской Республики по делам молодёжи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых», — написал Даудов в своем Telegram-канале.

Согласно сообщения председателя парламента республики, Ахмат Кадыров до назначения на пост министра «последовательно» занимал должности председателя Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Чечни, а также первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

«С начала своей деятельности он вносит значительный вклад в улучшение качества работы наших молодёжных организаций, оказывает подрастающему поколению всестороннюю поддержку, активно участвует в общественной жизни региона и на высоком уровне решает любые поставленные задачи», — говорится в сообщении Даудова.

Как сообщало ИА Регнум 8 февраля, президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе главы государства сообщается, что Кадыров получил его за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики.

Также Рамзан Кадыров уже имеет звание Героя России, Героя Чечни, ДНР и ЛНР. В 2021 году его за многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя республики наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». Ранее главу Чечни удостоили ордена Александра Невского и ордена Почёта. Также он получил награду Росгвардии ― медаль «За боевое содружество».