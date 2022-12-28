Грозный, 28 декабря, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен награды Росгвардии. Ему вручена медаль «За боевое содружество». Награду чеченскому руководителю вручил 28 декабря директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, прибывший с рабочей поездкой в Чечню.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В ходе поездки Золотов посетил торжественную церемонию открытия комплекса для размещения личного состава управления вневедомственной охраны и ОМОН «Ахмат-Крепость».

Напомним, в 2021 году руководство Росгвардии удостоило ведомственной награды мать главы Чечни Аймани Кадырову — президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Виктор Золотов подписал приказ о награждении её медалью «За содействие» за помощь сотрудникам Росгвардии и семьям их погибших коллег.