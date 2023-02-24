Грозный, 24 февраля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Герой Чеченской Республики. Он стал первым удостоенным этого высокого звания. О церемонии награждения сообщил 24 февраля председатель регионального парламента Магомед Даудов. В своем телеграм-канале он разместил фотографии, запечатлевшие момент вручения награды, и написал поздравительный текст.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«От имени депутатов парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики — Герой Чеченской Республики за №1!» — сказано в сообщении

Как отметил спикер чеченского законодательного собрания, заслуги Рамзана Кадырова перед Чечней и Россией «невозможно переоценить», они «достойны специального исследования». Даудов в числе этих заслуг назвал искоренение в Чечне очагов международного терроризма, установление мирной жизни и восстановление региона за «фантастически короткий срок».

Напомним, о том, что в Чечне учреждена новая награда — Герой Чеченской Республики, которая будет присваиваться наиболее отличившимся в ходе СВО бойцам, сообщил в октябре 2022 года глава республики Рамзан Кадыров.