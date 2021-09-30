Москва, 30 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». Он удостоен высокой государственной награды за многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя республики.

Ramzan-kadyrov.ru Рамзан Кадыров

«Президент России Владимир Путин наградил меня орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такая честь мне оказана, согласно указу, «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу» , — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поблагодарив президента РФ за высокую оценку его труда, Кадыров отметил, что очень ценит внимание и высокую оценку своей службы и воспринимает награду как аванс.