Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Москва, 30 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». Он удостоен высокой государственной награды за многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя республики.
Ramzan-kadyrov.ru
Рамзан Кадыров
«Президент России Владимир Путин наградил меня орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Такая честь мне оказана, согласно указу, «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Поблагодарив президента РФ за высокую оценку его труда, Кадыров отметил, что очень ценит внимание и высокую оценку своей службы и воспринимает награду как аванс.
«Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что готов в любое время выполнить все Ваши поручения. Самое главное, я знаю Ваши требования, пожелания, видения и взгляды и поэтому несложно справляться с возложенными на меня обязанностями», — заявил Кадыров.