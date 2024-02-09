Москва, 9 февраля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Москве продолжаются возводить школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные центры в рамках программы развития социальной инфраструктуры. Об итогах работы в 2023 году и планах на текущий год мэр столицы Сергей Собянин рассказал в блоге

РИА Новости/Виталий Белоусов Сергей Собянин

«Каждые 10 лет население Москвы увеличивается примерно на миллион человек. Если в 2010 году в колледжи, школы и детские сады ходили около 1,1 миллиона детей, то сегодня — уже 1,6 миллиона ребят. Стремительно развивается здравоохранение. Стало модным заниматься спортом и вести активный образ жизни. Для поклонников искусства и культуры также необходимы новые пространства для творчества и встреч», — рассказал градоначальник.

Сейчас в городе реализуют крупнейшую в истории программу развития социальной инфраструктуры. Благодаря целому ряду нацпроектов, среди которых «Демография», «Здоровье», «Образование», с 2011 года построили более тысячи объектов: 400 детских садов, 180 школ, более 150 медкомплексов, свыше 200 спортивных и около 70 культурных объектов.

Прошлый год стал практически рекордным по количеству введенных социальных объектов: 119 зданий, из которых 72 были построены за счет частных средств, уточнил Сергей Собянин.

В городе появились детские сады с развивающей средой, современные просторные школы с многофункциональными пространствами. Также построили объекты здравоохранения: медицинские комплексы и городские поликлиники, в которых учли каждую мелочь для комфорта врачей и пациентов. Также в прошлом году появились спортивные объекты: например, многофункциональный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута в Некрасовке

Кроме того, построили два культурно-просветительских объекта. Один из них — досуговый центр в районе Тёплый Стан с залами для занятий творчеством, кафетерием и выставочными пространствами.

В этом году также запланировали амбициозные проекты. В столице появятся десятки социальных объектов. Завершат строительство 32 детских садов, в том числе 13 — в ТиНАО и Зеленограде.

Москва не сдаёт лидирующие позиции по реализации нацпроекта «Образование». Благодаря ему, педагоги повышают свой профессиональный уровень, развиваются цифровые сервисы и проходит обновление технического оснащения в учреждениях.

В 2024 году построят более 20 школ. Соверменные образовательные комплексы появятся в районах Ново-Переделкино, Чертаново Северное, Чертаново Южное, Беговой, Рязанский, Ховрино, Куркино и Нагатинский Затон, а также в Десёновском, Рязановском, Сосенском, Филимонковском, Кленовском, Воскресенском и Щаповском поселениях.

В новых школах появятся просторные универсальные и тематические аудитории, комфортные лабораторно-исследовательские комплексы, уютные рекреации и зоны отдыха, медиатеки с новой системой хранения и выдачи книг вместо привычных библиотек, пространства для творчества, современные спортивные залы.

В этом году Москва не обойдёт вниманием и учреждения здравоохранения. Среди них флагманские центры городских клинических больниц имени В. М. Буянова и № 1 имени Н. И. Пирогова.

В больнице Коммунарки откроется корпус лучевой диагностики. Ещё несколько поликлиник также введут в различных районах города. Начнётся строительство нового комплекса для Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Спортивных объектов станет больше. Одним из самых крупных станет многофункциональный комплекс на территории Мневниковской поймы общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров с 25-метровым бассейном, круглогодичным крытым катком, залами для соревнований по различным видам спорта, боевых искусств, а также тренажёрным и залом для проведения конференций.

В Лужниках завершат возведение теннисного центра, где одновременно смогут тренироваться 600 человек. Внутри появятся площадки для любителей бадминтона, сквоша, настольного и падел-тенниса, а также бассейн длиной 25 метров вместе с банным комплексом.

Продолжается работа по нацпроекту «Культура». В этом году запланировали ввод сразу десяти объектов. Из числа наиболее заметных станет школа искусств в поселении Московский с большим актовым залом, современной библиотекой, аудиториями для обучения игре на музыкальных инструментах и хореографическими классами. В здании оборудуют студию звукозаписи.

На улице Грина в Северном Бутове идёт строительство Дома культуры, в котором будут созданы все условия для занятий живописью и графикой, музыкой и танцами, а также декоративно-прикладным творчеством.

Школы, больницы, культурные и спортивные центры строятся с использованием новейших технологий. Благодаря этому городская инфраструктура будет служить многим поколениям москвичей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр городской клинической больницы имени Боткина. На её базе расположился Московский урологический центр.

Градоначальник отмечал, что ввод флагманского центра радикально изменит ситуацию по улучшению качества обслуживания пациентов.