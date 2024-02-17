Варшава, 17 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Власти Украины в ответ на блокаду контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей могут ввести торговые ограничения на товары из этой страны, передаёт 17 февраля киевское издание Forbs. ua со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Zuma/ТАСС

По этим данным, вопрос обсуждается в правительстве Украины, а введённые меры могут стать «заградительными».

«Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке (двусторонних отношений. — Прим. ред.), и если так пойдёт и дальше, то это придётся сделать», — сказал собеседник издания.

Авторы материала также напомнили, что ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подтвердил: руководство киевского режима обсуждает этот вопрос, и решение может быть принято до конца февраля 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года польские водители начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против льгот для украинских перевозчиков. Они отмечали, что неконтролируемый приток товаров с Украины наносит вред экономике Польши, и требовали восстановить отменённую систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины.

В январе 2024 года министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил о заключении соглашения с перевозчиками. Польша стала принимать с Украины вдвое меньше грузовиков, чем ранее. Украинские власти обвинили Варшаву в нарушении договорённостей.

В период с 11 по 13 февраля сообщалось, что участники акций протеста в Польше свозят на границу с Украиной покрышки и сено, также они вскрыли несколько грузовиков, высыпав из них зерно. Профсоюз «Солидарность» сообщил, что 20 февраля будут заблокированы все погранпереходы на границе с Украиной, а также транспортные развязки и подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.

Представители украинских объединений перевозчиков пообещали ответить симметричными мерами, закрыв доступ в страну для польских грузовиков. Кроме того, украинские водители провели ряд акций протеста на территории Польши.