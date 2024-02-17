Москва, 17 февраля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Знакомство с миром профессий начинается у ребёнка ещё до школы, хорошо, если уже в этом возрасте у него будет развиваться профессиональная насмотренность — то есть он будет наблюдать большое разнообразие специалистов и, возможно, пробовать сделать что-то вместе с ними или самостоятельно. Об этом ИА Регнум сообщила психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По её словам, знакомство с миром профессий начинается у ребёнка ещё в дошкольном возрасте. В повседневной жизни он встречается с представителями разных специальностей, взаимодействует с ними и затем воплощает полученный опыт в играх: «делает» уколы, открывает «магазин», «управляет» самолётом и т.д.

«Постепенно у ребёнка формируется всё больше представлений о том, как устроен мир, как он функционирует и что для этого делают представители разных профессий», — отметила психолог.

Родители могут существенно помочь ребёнку в этом. например, оказавшись с ним в ресторане, они могут рассказать ребёнку о том, как устроена работа в заведении и чем занимается каждый отдельный сотрудник, добавила Гришина. Вместе с тем ожидать, что ребёнок в этом возрасте определится с направлением, бессмысленно, уточнила она. Намного ценнее, если он будет просто относиться заинтересованно к окружающему миру.

Также психолог добавила, что этот же вектор развития продолжается у детей и в начальной школе, когда они начинают изучать азы наук, правила взаимодействия в обществе, учатся выполнять поставленные перед ними требования, работать индивидуально и в команде.

«Кажется, что этот опыт достаточно далёк от вопроса выбора профессии, но именно в этом возрасте формируются глубинные установки ребёнка о его роли в коллективе, о его успешности и о сильных сторонах в определенных дисциплинах», — рассказала Гришина.

Задача родителей в этот период — внимательно наблюдать за ребёнком и оказывать ему помощь, если он неправильно оценивает свои возможности и способности. При этом важно помнить, что у детей всегда должны быть достижения, за которые их можно хвалить и которыми можно гордиться. Даже если у него не получается учиться на одни пятерки в школе, значит, он должен заниматься внешкольной деятельностью, например, ходить в музыкальную школу или на спорт, которая будет приносить ему положительные эмоции и успешные результаты.

При этом в начальной школе также бессмысленно пытаться выбрать ребёнку профессию, хотя некоторые дети уже могут ясно сказать, кем они хотят быть. Если же ребёнок уже заявляет, кем он хочет стать, его не стоит отговаривать — возможно, он уже в этом возрасте осознал своё призвание, подчеркнула психолог.

Что касается подростков, то в связи с грядущим окончанием школы и поступлением они настойчиво ожидают определённости в выборе профессии. И чаще всего они к этому выбору оказываются не готовы, так как мало знают о себе и о том, что есть в мире, уточнила Гришина.

«Кроме того, у них нет опыта делать серьёзный самостоятельный выбор, и они очень боятся ошибиться. При этом в подростковом возрасте появляется рефлексия, благодаря которой он [подросток] становится способен смотреть на себя со стороны, осмысленно ставить цели и делать осознанный выбор», — сказала она.

Задача родителя в этом возрасте — поддерживать ребенка, постепенно передавая ему ответственность за собственную жизнь, а также показывать собственным примером, что такое быть реализованным в своей профессии.

Именно в подростковом возрасте могут быть особенно актуальными профориентационные программы, работа с наставником, экскурсии в компании, практики и стажировки. Важно, чтобы у подростка формировался позитивный опыт в различных направлениях, который позднее он сможет проанализировать и выбрать, что на самом деле ему подходит, заключила психолог.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гришина рассказала, что дети, как правило, становятся хулиганами из-за проблем в семье, поэтому их родителям в первую очередь необходимо обратить внимание на своё поведение.

Хулиганское поведение ребёнка может стать ответом на подавление со стороны родителей или из-за невысказанной обиды на них. В любом случае хулиганство — это протест против того, что дети считают несправедливым, но не могут с этим ничего поделать, в том числе из-за скуки на уроках, подчеркнула эксперт.