Москва, 16 октября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Дети, как правило, становятся хулиганами из-за проблем в семье, поэтому их родителям в первую очередь необходимо обратить внимание на своё поведение, рассказалаИА Регнум психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.

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«Например, ребёнок таким образом может копировать поведение родителей. Такое происходит, когда родители или один из них являются агрессорами, а своего привыкли добиваться криками и угрозами», — отметила она.

Гришина также сообщила, что хулиганское поведение ребёнка может стать ответом на подавление со стороны родителей или из-за невысказанной обиды на них. В любом случае хулиганство — это протест против того, что дети считают несправедливым, но не могут с этим ничего поделать, в том числе из-за скуки на уроках, подчеркнула эксперт.

Она призвала родителей хулиганов задуматься о своём поведении, а также начать внимательно слушать ребёнка, когда он говорит о проблемах. В этом случае ему будет трудно обижаться. При этом Гришина призвала не давить на ребёнка, так как это только ухудшит ситуацию.

Психолог также рекомендует назначать справедливое наказание за проступки. Кроме того, нужно, чтобы оно подразумевало исправление сделанного, например, починку сломанной вещи. Также важно обсуждать с детьми их проступки.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с распылением перцового баллончика в одной из школ подмосковного Клина. По данным ведомства, это сделал 14-летний ученик, чтобы сорвать занятия. После этого несколько детей обратились за медицинской помощью.