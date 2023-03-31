Москва, 31 марта, 2023, 03:28 — ИА Регнум. В России приём заявлений на участие в программе переселения соотечественников будет проводиться при условии владения ими русским языком. Соответствующий указ 30 марта подписал президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, заявления от соотечественников будут приниматься при «условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Владение языком подтверждается документально или на собеседовании специальной комиссии, которую формирует МВД России. С помощью интернета пройти собеседование смогут находящиеся за рубежом соотечественники.

В указе также отмечается, что соотечественникам из числа граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины не нужно предоставлять документ об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2006 года действует государственная программа по переселению соотечественников.

В августе 2022 года член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько заявлял о необходимости срочного создания программ и институтов по переселению русских из бывших республик СССР. По его мнению, программы по переселению соотечественников и русских людей в Россию «категорически устарели».