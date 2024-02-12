Москва, 12 февраля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. В московском аэропорту Шереметьево самолёт с пассажирами зацепил самоходный трап при рулëжке. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Отмечается, что воздушное судно совершило посадку в Москве, но во время парковки на высадку пассажиров произошёл инцидент. Когда тягач буксировал борт на стоянку, самолёт зацепил крылом автотрап.

Пострадавших нет, самолёту теперь требуется серьёзный ремонт.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля в аэропорту Саранска самолёт Sukhoi Superjet 100 с 87 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин. Они летели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Позднее Тарасова сообщила журналистам, что пассажирам рейса пришлось ожидать высадки более получаса.

В авиакомпании «Россия» рассказали, что инцидент произошёл из-за несоответствия фактического состояния полосы.